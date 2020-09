Milan, senza Ibrahimovic la garanzia è Calhanoglu

Calhanoglu, la garanzia di un Milan senza Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Milan, è la garanzia dei rossoneri di Stefano Pioli in assenza di Zlatan Ibrahimovic, fermato dal coronavirus. Lo ha riferito il ‘Corriere della Sera‘ quest’oggi in edicola. Calhanoglu è definito, dal quotidiano generalista, come “sempre più decisivo e sempre più centrale nel gioco rossonero”. Il Milan, orfano di Ibra, si aggrappa quindi a Calhanoglu. L’ex Bayer Leverkusen, due gol ed un assist in Milan-Bodø/Glimt di giovedì sera, ha fatto passi da gigante, specie nella gestione degli ultimi 20 metri. A lui spetta per primo il compito di compensare almeno in parte il vuoto lasciato dallo svedese. ASCOLTA QUI LE PAROLE DEL TURCO A ‘MILAN TV’ >>>