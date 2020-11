Milan, senza Ibrahimovic il leader è Calhanoglu | Serie A News

Milan senza Ibra: la palla passa a Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Senza Zlatan Ibrahimovic, infortunato, toccherà a Hakan Calhanoglu rivestire i panni del leader tecnico del Milan. Lo ha sottolineato ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Il numero 10 ha dimostrato di poter adempiere a questo difficile compito già nelle quattro partite giocate dal Diavolo senza Ibrahimovic in questa stagione.

Ora il turco dovrà ripetersi. Dovrà prendere il Milan e caricarselo sulle spalle. Con o senza rinnovo di contratto. Senza Ibra, il Milan ha affrontato due gare di Serie A, quelle contro Crotone e Spezia, e due gare dei preliminari di Europa League, quelle contro Bodø/Glimt e Rio Ave. Ibrahimovic era assente per aver contratto il coronavirus. In quelle occasioni, per Calhanoglu, due gol europei (più il rigore in Portogallo nell’ormai famosa serie di tiri dal dischetto) ed un assist per Rafael Leão in campionato.

Sin dal suo arrivo al Milan, Calhanoglu ha totalizzato 27 gol e 40 assist. Numeri importanti per un calciatore che, tecnicamente, è tra i più dotati dell’intera squadra di Stefano Pioli e che ora, per 5-6 partite senza il suo amico Zlatan, dovrà raccoglierne idealmente il testimone e comportarsi da leader. Per parlare di mercato, d’altronde, c’è sempre tempo … CALCIOMERCATO MILAN, SVOLTA PER IL FUTURO DI OZAN KABAK: LE ULTIME >>>