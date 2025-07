Milan, senti Leao: “Con Allegri sono libero di esprimere il talento”

L'ala portoghese - che oggi probabilmente occuperà più una posizione da numero 9 - è al centro del progetto di Massimiliano Allegri . Il tecnico desidera puntare fortemente su di lui, vuole aiutarlo nel suo percorso di maturazione per far sì che possa arrivare a essere tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.

Il quotidiano torinese riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal numero 10 rossonero in questi giorni a Singapore. Rispetto alla leadership che spesso gli viene richiesta, Leao ha detto: "Il leader è quello che aiuta la squadra a vincere in campo, è questo che voglio fare". Un concetto chiaro, in linea con la figura dell'attaccante ex Lille. Leao, infatti, non sarà mai un leader temperamentale. Tuttavia, può assolutamente essere un leader tecnico, capace di trascinare i compagni alla vittoria grazie all'immenso talento di cui è dotato.