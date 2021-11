Milan, senti Ibrahimovic: “Ho dolori ovunque, ma vado avanti”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva al 'Guardian'. Ecco cosa ha detto di interessante il bomber di Malmö

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del 'Guardian'. Le dichiarazioni del centravanti classe 1981 sono state riportate, in parte, da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Zlatan ha aperto l'intervista stupendo tutti con una confessione.

"Ogni mattina mi sveglio e ho dolori ovunque - la rivelazione di Ibra -, ma finché ho degli obiettivi, finché ho l'adrenalina, io vado avanti". Ibrahimovic, già 5 gol in 7 presenze in Serie A con il Milan finora in campionato, ha dunque proseguito: "Non voglio fermarmi e poi avere rimpianti. Non ho problemi a soffrire. Per me è come fare colazione".

"Ma molti non capiscono la sofferenza - ha incalzato Zlatan -, perché la nuova generazione, con tutti i mezzi che ha, deve fare poco per ottenere qualcosa. Al contrario, la generazione precedente doveva fare molto per ottenere un po'. E io sono fiero di farne parte. Oggi al Milan vedo i compagni più giovani assumersi le responsabilità: è la mia felicità".

Chiosa sul duro intervento su Cesar Azpilicueta in Spagna-Svezia 1-0, che gli costerà la prima gara dei playoff Mondiali per squalifica. "Sono entrato duro su di lui perché lui aveva fatto altrettanto su un mio compagno. È stata una cosa stupida ma la rifarei ancora, io proteggo i miei".