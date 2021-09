Milan, Seedorf: “Ibrahimovic e Giroud? L’età non conta…” | News

Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato a Tuttosport di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Seedorf ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: "Non ho mai creduto nell'età. Nel senso che c'è un'età biologica e poi ci sono i fatti che sono i test che fanno vedere in che condizione di trovi. Io, ad esempio, avevo dati migliori a 34 anni che a 26, quando giocavo nel Milan. Se poi questi dati non sono importanti per chi deve fare le scelte tecniche, è un altro discorso...".