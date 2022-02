Milan, Scudetto possibile: i motivi per cui il Diavolo può farcela

In attesa del recupero di Bologna-Inter, il Milan è tornato in zona Scudetto, conquistando il primo posto momentaneo in classifica in Serie A con il successo per 1-0 di 'San Siro' contro la Sampdoria. Una candidatura, quella rossonera per il titolo, definita 'timida' dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola perché, da più parti, si definisce l'Inter come più forte ed il Napoli come principale antagonista dei nerazzurri. Con la Juventus sullo sfondo. C'è, insomma, una diffusa diffidenza sul fatto che la squadra di Stefano Pioli possa dire la sua fino in fondo nella lotta per il titolo. Vediamo, però, i motivi per cui il Diavolo può farcela.