Milan, parla Scaroni: “Le idee di RedBird, la verità sullo stadio”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ieri di tutti gli argomenti di attualità in casa rossonera ad un evento de 'Il Sole 24 Ore'

Daniele Triolo

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha partecipato ieri a Milano al 'Merger and Acquisition Summit 2023', organizzato da 'Il Sole 24 Ore' in collaborazione con '4cLegal'. Con lui, Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli. Quale migliore occasione, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per introdurre la doppia sfida di Champions League tra rossoneri ed azzurri in programma il 12 e il 18 aprile?

Milan, le parole di Scaroni al summit de 'Il Sole 24 Ore' — «Andrò al 'Maradona', in trasferta, ed è un caso eccezionale - ha detto Scaroni -. Per capirci, non vado neanche a Inter-Milan: non mi va di vedere colori che non sono familiari ...». Scaroni, ovviamente, sarà presente a 'San Siro' per Milan-Napoli di mercoledì prossimo. Con lui, ha rivelato la 'rosea', oltre all'amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, ci sarà anche Gerry Cardinale, numero uno del fondo RedBird e proprietario del Milan.

Con lui in tribuna a Milano, tre vittorie su tre per il Diavolo, contro Inter (3-2), Juventus (2-0) in campionato e Tottenham (1-0) in Champions. Proprio del progetto che Cardinale ha per il Milan ha parlato, poi, Scaroni, nel corso del suo intervento di ieri. «Elliott si è trovato proprietario del Milan perché aveva prestato denaro al vecchio acquirente, e ha lavorato bene. La proprietà di Li Yonghong fatturava meno di 200 milioni, quest’anno arriveremo a 350. Elliott ha realizzato un profitto tipico degli hedge fund, vendendo il club a un fondo specializzato nello sport come RedBird. La nuova proprietà ha in mente interventi di crescita diversi. Ci aspetta una nuova fase, siamo pronti».

Tra investimenti di RedBird e le convinzioni sullo stadio — Altro tema trattato da Scaroni, un argomento che sta molto a cuore al Presidente del Milan, è quello per il nuovo stadio dei rossoneri. Al momento, l'idea è quella di realizzarlo in solitaria nell'area di La Maura. Non vanno, però, trascurate le altre ipotesi, da Sesto San Giovanni a San Donato Milanese. «Con la legge sugli stadi non faremo un accidente di niente. Serve un cambio totale, una legislazione di emergenza che ci faccia superare tutti gli ostacoli. Altrimenti continueremo ad avere stadi vecchi e obsoleti come 'San Siro' - ha spiegato Scaroni -. Gli stadi devono essere belli, nuovi, illuminati e pieni. In tv devono apparire così. Anche lo stadio gioca un ruolo per attirare il pubblico nel mondo».

Infine, sul tema dell'ingresso dei fondi di investimento nel calcio italiano, il Presidente del Milan ha concluso così. «Ogni tanto mi auguro che l'entrata di qualche fondo, magari non nel capitale ma con un prestito, possa essere il catalizzatore per avere una governance più semplice di quella con la quale conviviamo in Lega da molti anni».