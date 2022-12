Milan, parla Scaroni. News sul rinnovo di Leao e sul recupero di Ibra

Tanto spazio dedicato al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, lunedì 12 dicembre 2022. Così come sono tanti i temi toccati. Si va dal ritiro della squadra di Stefano Pioli a Dubai al calciomercato invernale, passando per le parole del Presidente Paolo Scaroni, il quale ha trattato svariate tematiche che potrebbero far ulteriormente decollare, in futuro, il club di Via Aldo Rossi. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.