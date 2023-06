Milan, le parole di Scaroni e Baresi. Il calciomercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 8 giugno 2023. Le parole del presidente rossonero, Paolo Scaroni e quelle di Franco Baresi, in più (ri)partire anche il calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.