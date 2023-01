Milan, umiliazione senza precedenti. Rischiano anche Pioli e Maldini

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, lunedì 30 gennaio 2023. Non potrebbe essere altrimenti, vista la crisi senza fine in cui è piombato il Diavolo. E pensare che soltanto qualche mese fa gli stessi calciatori vincevano lo Scudetto superando i rivali storici dell'Inter. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.