Milan-Sassuolo 2-5: “Senza difesa. Pioli sotto accusa” | Serie A News

Milan umiliato a 'San Siro' dal Sassuolo. La squadra è in crisi nera e il tecnico dovrà cambiare qualcosa. Domenica prossima c'è il derby!

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata, incredibilmente, 2-5 per gli ospiti ieri a 'San Siro'. L'ultima volta che il Diavolo aveva preso almeno cinque gol in casa risale al 6 aprile 1997, la notte di Milan-Juventus 1-6.

Ma quello era un Milan, allenato da Arrigo Sacchi, subentrato a stagione in corso a Óscar Washington Tabárez, terminato a metà classifica al cospetto della gran bella Juventus di Marcello Lippi. Non si trattava, con tutto il rispetto per l'ottimo Sassuolo di ieri, di una squadra quartultima in classifica e reduce da un solo successo nelle ultime 13 partite.

Milan-Sassuolo 2-5: per la squadra di Pioli è crisi profonda — La crisi del Milan è senza fine, i numeri sono da horror. Contro il Sassuolo è giunta la sesta gara di fila senza vittorie. Da inizio 2023 i rossoneri hanno incassato già 18 gol: è la peggior retroguardia d'Europa nel nuovo anno. Il colpevole non è soltanto il portiere rumeno Ciprian Tătărușanu.

Sotto processo, ha evidenziato il 'CorSera', ci sono tutti. Giocatori, staff, allenatore, dirigenza. I rossoneri pagano un calciomercato estivo fallimentare. "Ma anche la convinzione - si può leggere ancora sul quotidiano generalista -, collettiva e sbagliata, che lo Scudetto dell'anno scorso per quanto meritatissimo avesse reso tutti campioni".

Al termine di Milan-Sassuolo c'è stato un lungo confronto tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara per comprendere i motivi di questo disastro e per trovare eventuali soluzioni. Vedremo se queste ultime ore di mercato di gennaio porteranno qualcosa.

Nello spogliatoio vorrebbero un uomo in più a centrocampo — Il rischio, in casa Milan, è che ora si vada al tutti contro tutti. Sarà fondamentale lavorare sulla testa e ritrovare la compattezza del gruppo. Toccherà a Pioli fare in modo che la squadra si riprenda. È responsabile di una quota del disastro. Qualcosa, evidentemente, è stato sbagliato anche durante la sosta per i Mondiali in Qatar.

Il Milan non corre più, va sempre sotto all'inizio, non riesce mai a recuperare. In molti, ha chiosato il 'CorSera', anche dentro lo spogliatoio, sono convinti che servirebbe un uomo in più a centrocampo. Soluzione, forse, che potremo già vedere nel derby di domenica prossima contro l'Inter.

Il quale, di fatto, è un crash test per il Diavolo: o ne uscirà più forte o si scasserà del tutto. Pioli a rischio? Individuato già il successore: le ultime news >>>