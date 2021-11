Milan-Sassuolo 1-3, Sconcerti: “Rossoneri stanchi e poco motivati”

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha commentato Milan-Sassuolo 1-3 sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola

Mario Sconcerti , giornalista sportivo, ha analizzato Milan-Sassuolo , partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022 , terminata 1-3 per gli ospiti. Ecco quanto ha scritto Sconcerti sulle colonne del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina.

"È stanco il Milan. C’è una spiegazione pronta per questa stanchezza: la piccola incuria di Stefano Pioli che tiene fuori insieme Sandro Tonali e Franck Kessié. Ma è una verità parziale. Tonali e Kessié a Firenze c’erano e non cambiò molto. Se vinci in Champions League e perdi in campionato contro avversari medi, la diagnosi è chiara: sono le motivazioni a farti correre quando serve, il resto è un porto nella nebbia".