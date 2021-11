Milan-Sassuolo 1-3, la nota positiva: il ritorno di Gazidis a San Siro

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, è tornato a San Siro per Milan-Sassuolo di ieri pomeriggio. Che accoglienza dalla Curva Sud!

Ivan Gazidis è tornato a 'San Siro' in occasione di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sottolineando come il suo ritorno non sia stato fortunato nel risultato finale. Ma sicuramente emozionante per gli oltre 52mila spettatori presenti alla partita.