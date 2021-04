Milan-Sassuolo 1-2: “Il Diavolo si inguaia” | Serie A News

Milan-Sassuolo 1-2 ieri pomeriggio a 'San Siro'. In controllo del match per un'ora, rossoneri ribaltati nel finale da Giacomo Raspadori

Daniele Triolo

"Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Sassuolo, gara della 32^ giornata di Serie A, vinta dai neroverdi di Roberto De Zerbi per 1-2 in rimonta sul Milan di Stefano Pioli. Per un tempo buono, ha scritto il quotidiano generalista, il Sassuolo a 'San Siro' non si era visto. Poi, però, ad un quarto d'ora dalla fine, De Zerbi ha spedito in campo Giacomo Raspadori. Il 21enne attaccante, in sette minuti, ha siglato la doppietta che ha steso il Diavolo.

"Un gol di sinistro ed uno di destro, per Raspadori, in Milan-Sassuolo di ieri. Un mix di tecnica e di tempismo 'alla Filippo Inzaghi', tanto per rimanere in casa rossonera. Il Milan, uscito con le ossa rotte da due giorni disgraziati tra il fallimento del progetto SuperLega e la batosta di ieri, dovrà sottoporsi ad un profondo esame di coscienza. Non è possibile, infatti, perdere così partite condotte tranquillamente fino ad una manciata di minuti dalla fine.

"Non è possibile, soprattutto, a sei giornate dalla fine del campionato di Serie A, con un posto in Champions League ancora tutto da conquistare. E con un'agguerrita concorrenza che spinge da dietro. Pioli non ha convinto molto nella gestione delle sostituzioni, secondo 'il CorSera'. De Zerbi, invece, le ha indovinate tutte. Il successo contro il Genoa, evidentemente, non aveva contribuito a far mettere le mani su un posto in Champions per il Diavolo. Si deve riprendere, ed alla svelta. Oggi rischia il sorpasso in classifica dall'Atalanta e la risalita del Napoli a -3.

Questo Milan-Sassuolo, oltretutto, rischia di essere molto deleterio perché, da qui alla fine del torneo, le avversarie del Milan saranno o tutte concorrenti per un posto in Europa (Lazio, Juventus, la stessa Atalanta) oppure squadre che lottano per salvarsi (Benevento, Torino e Cagliari). Quella di ieri era una sfida da non perdere ed il Milan lo ha fatto, male. Ora la testa di tutti è alla Lazio. Partita nella quale potrebbero mancare di nuovo Theo Hernández e Zlatan Ibrahimović. Assenze pesanti, soprattutto quella dello svedese. Rafael Leão, infatti, è andato malissimo anche contro i neroverdi.