Milan-Sampdoria, tripletta di Giroud: Pioli ritrova il ‘tridente’

Milan-Sampdoria, Pioli ritrova il suo tridente

Il Milan, si legge, ritrova il suo tridente. Se l'era perso sul più bello, quando sulla sua strada c'era l'Inter. Lo ha ritrovato ieri, mettendolo a lucido in una serata in cui la Sampdoria ha prestato il fianco agli attaccanti rossoneri. Ha aperto Rafael Leao, gol numero tredici in Serie A, in attesa di ufficializzare il rinnovo. Peccato per i milanisti non averlo avuto al top per l'euroerby. Al fianco di Leao c'è Olivier Giroud, ieri autore di una tripletta (la prima in Serie A). Di testa o su rigore o spostando di forza gli avversari per depositare la sfera in porta, poco importa. Poi c'è il pericolo numero tre del trio: Brahim l'ispiratore, l'assistman e realizzatore. Ieri sera lo si è visto in tutti i formati. Assist per Leao, assist per Giroud, gol in proprio. Brahim Diaz, ha messo a ferro e fuoco la difesa della Sampdoria.