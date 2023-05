Milan-Sampdoria, vittoria Champions: rimpianto rossonero

Dopo l'eliminazione in Champions League subita dall'Inter, il Milan riparte , grazie ai 5 gol inferti alla Sampdoria. I rossoneri, ora, si giocano la qualificazione per la prossima edizione della massima competizione europea. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla della gara di ieri e di qualche rimpianto rossonero.

Il Milan batte, si legge, facilmente la Sampdoria . Servirà qualcosa di più: a cominciare da domenica prossima in casa della Juventus. Tutto lascia credere che possa essere proprio quello lo snodo decisivo per far parte della prossima edizione della Champions League.

Il grande rimpianto, comunque, resterà Leao. Averlo nelle condizioni esibite ieri sera anche martedì e in campo nell’andata dell’Euroderby, forse, avrebbe cambiato la storia. Ma c’è anche da dire che la coppia Zanoli-Gunter non è lontanamente paragonabile alla morsa creata dal tandem Darmian-Dumfries. A questo punto, persa la Champions, la speranza è che possa ripetersi almeno contro la Juventus Giroud spezza il digiuno e in Milan-Sampdoria, trova la sua prima tripletta in Serie A. Ora le ultime due in campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Per l'esterno, occhi su un giovane prospetto