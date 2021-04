Milan-Sampdoria 1-1, la moviola: “Ibra, rebus rigore” | Serie A News

La moviola di Milan-Sampdoria 1-1: molti dubbi sul contatto in area blucerchiata tra Tommaso Augello e Zlatan Ibrahimović nel primo tempo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Milan-Sampdoria 1-1, match diretto ieri pomeriggio, a 'San Siro', dall'arbitro Marco Piccinini della sezione A.I.A. di Forlì. Voto 6 per il direttore di gara che, secondo il quotidiano romano, ha condotto la partita "in maniera non proprio limpidissima", fischiando 30 falli (troppi), comminando 7 cartellini gialli ed un rosso.

La moviola di Milan-Sampdoria 1-1 gira intorno all'episodio occorso nell'area di rigore blucerchiata nel corso della prima frazione di gioco, quando Tommaso Augello, terzino sinistro della formazione di Claudio Ranieri, in ritardo su Zlatan Ibrahimović, frana sullo svedese e lo stende. Piccinini, non nelle migliori condizioni per vedere, lascia andare ed al V.A.R. il collega Massimiliano Irrati non interviene.

I dubbi restano: l'intervento di Augello, infatti, è chiaramente teso a fermare l'avversario, toccato sulla gamba sinistra. Di contro, secondo il 'CorSport', c'è che Ibrahimović si aiuta con una mano sulla spalla. Perché il V.A.R. non è intervenuto? Semplice: contatto non tale da richiamare un chiaro ed evidente errore arbitrale. L'arbitro, pertanto, ha valutato questo come un contatto di gioco.

Pertanto, giusto lasciar correre. Così come sarebbe stato giusto qualora avesse assegnato il calcio di rigore. Netto, infine, il rosso ad Adrien Silva (Sampdoria) per doppia ammonizione: interventi su Theo Hernández nel primo tempo e su Samu Castillejo nel secondo.