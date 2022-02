Milan-Sampdoria 1-0, la moviola: mancano gialli a Rebic e Sensi

La moviola di Milan-Sampdoria 1-0 secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Regolare il gol di Rafael Leao, arbitraggio sufficiente

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Milan-Sampdoria. La partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022 è terminata 1-0 per i rossoneri. Voto 6, secondo il quotidiano romano, alla prestazione dell'arbitro Daniele Chiffi, della sezione A.I.A. di Padova.

Direzione di gara sufficiente, dunque, per Chiffi, in un match che non è stato di certo caratterizzato da episodi critici. Semmai, nel suo arbitraggio c'è da rimarcare dal punto di vista tecnico (alcuni falli non fischiati) e disciplinare (mancano almeno un paio di cartellini gialli nella gara).

In primis, analizzando la moviola di Milan-Sampdoria, il 'CorSport' specifica come sia assolutamente regolare il gol decisivo di Rafael Leão: il lancio lungo del portiere rossonero, Mike Maignan, infatti, pesca in posizione buona l'attaccante portoghese, tenuto in gioco dal difensore doriano Bartosz Bereszyński.

Giusti i cartellini gialli comminati a Tomás Rincón (Sampdoria), Brahim Díaz ed Alessio Romagnoli (Milan), nel primo tempo, così come quello per Ismaël Bennacer (Milan) nella ripresa. Nel tabellino, però, andavano iscritte ammonizioni anche ai danni di Ante Rebić e Stefano Sensi (intervento netto, duro, in ritardo su Leão).

Lavoro praticamente inesistente, infine, per Paolo Valeri al V.A.R.. Una gara, insomma, senza recriminazione alcuna da ambedue le parti. Milan, via Kessié? Il nome del suo sostituto: le ultime news di mercato >>>

