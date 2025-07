Milan, Salvio: “Tutti parlano del corto muso, ma Allegri è anche bel gioco”

Il giornalista Fabrizio Salvio , sulla Gazzetta dello Sport, ha analizzato la carriera di Massimiliano Allegri . Salvio mette in risalto i numeri da vincente di Allegri e ribadisce che, nonostante l’etichetta di difensivista e il tormentone del “corto muso”, Allegri è in grado di far giocare bene le proprie squadre, come dimostrato nella sua prima avventura in rossonero. Ecco l’analisi del giornalista sulla Rosea:

Milan, Salvio: "Tutti rinfacciano gli ultimi tre anni di Allegri alla Juventus, ma scavando nella memoria..."

"Nelle sue 804 partite da allenatore, tra campionato e coppe varie Massimiliano Allegri ha raccolto 435 vittorie. Di queste, 114 sono arrivate col punteggio di uno a zero, il cosiddetto minimo scarto per conquistare i 3 punti: poco più del 26 per cento del totale. Quella battuta sul ‘corto muso’ - diretta in verità più che altro a illustrare la filosofia allegriana, dell’importante è vincere il campionato, e chissenefrega se per un punto solo - ha effettivamente inciso sul suo modo di fare calcio, almeno da un certo punto della carriera in poi".