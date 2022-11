Milan-Salisburgo, Leao in cerca di riscatto: la Champions per ripartire

Tutto il Milan cercherà di ripartire dalla Champions League . Uno su tutti sarà Rafael Leao : il portoghese arriva dalla deludente prestazione a Torino . Come riportato sulle pagine del Corriere dello Sport, il suo cambio all'intervallo è un segnale forte. Stefano Pioli ha provato a cambiare la gara senza il suo gioiello, ma l'andamento della partita non ha subito variazioni. L'esterno potrebbe aver ricevuto il chiaro messaggio del suo allenatore.

Sempre per il quotidiano, il Milan è troppo legato alle prestazioni di Rafael Leao. Senza di lui, la squadra fatica a creare occasioni in attacco. Per questo ci sarà bisogno di un portoghese al massimo della concentrazione. Dopo il gol contro la Dinamo Zagabria, i rossoneri si affidano di nuovo al loro gioiello per raggiungere gli ottavi della Champions League.