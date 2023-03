Milan-Salernitana 1-1, Pioli: “Leao non è condizionato dal rinnovo”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 finita 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

« Una squadra che è in vantaggio deve fare molto di più per vincere la partita », ha detto con grande rammarico Pioli dopo Milan-Salernitana 1-1 . Neanche una volta avanti con il gol di Olivier Giroud il Diavolo è riuscito a portare i tre punti a casa. Nulla da fare, anche se dopo il k.o. di Firenze serviva una reazione.

«C’è amarezza e delusione, era una grande opportunità da sfruttare - ha detto Pioli dopo Milan-Salernitana -. Nel primo tempo volevamo essere più pericolosi, la Salernitana ci ha creato problemi. Una squadra che va in vantaggio deve fare di più per vincere la partita. È un'occasione persa, è inutile girarci tanto intorno ».

Rafael Leao, in Milan-Salernitana, ha giocato davvero molto male. Pioli però ha difeso così il numero 17 del Milan: «Non penso che la questione del rinnovo stia condizionando le sue prestazioni. Deve stare di più dentro la partita, a volte dobbiamo cercarlo di più. Abbiamo concluso tanto, ma poche volte in porta».