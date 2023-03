Milan-Salernitana 1-1, Giroud si gira sempre. Dietro di lui il vuoto

Olivier Giroud a segno in Milan-Salernitana 1-1 con il terzo gol di testa su tre nel 2023. Ma Rafael Leao latita e gli altri anche peggio

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di Milan-Salernitana 1-1, si è soffermato su Olivier Giroud. È stato autore, ieri sera a 'San Siro' contro i granata di Paulo Sousa, del suo ottavo gol in questo campionato. La rete di Giroud è stata quella della momentanea illusione per i rossoneri. I quali, poi, hanno vanificato il colpo di testa dell'attaccante francese - arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ismaël Bennacer - prendendo il pari in contropiede da Boulaye Dia.

Milan-Salernitana 1-1: segna sempre Giroud — Giroud, come suo solito, anche in Milan-Salernitana si era prodigato tanto per la cucitura del gioco e per aiutare i compagni. Prima di assaporare la gioia personale, per poco non ha fatto venire giù 'San Siro' con una rovesciata acrobatica finita alta di poco sulla traversa della porta difesa da Guillermo Ochoa. Se non segna il francese, ha commentato il quotidiano torinese, il Milan va in grande difficoltà sotto il punto di vista realizzativo. Questa è l'amara verità.

Ieri sono apparsi con le polveri bagnate Zlatan Ibrahimović e Divock Origi, i trequartisti non trovano la porta in Serie A da settimane e Rafael Leão, addirittura, non segna da ben due mesi. Dunque, per cercare di qualificarsi alla Champions League 2023-2024, il Milan continua ad affidarsi, con costanza, al classe 1986. Il quale, però, diffidato ed ammonito, sarà costretto a saltare Udinese-Milan di sabato prossimo alla 'Dacia Arena' per squalifica. Un cartellino giallo che peserà, probabilmente, come un macigno sulla partita del Diavolo.

Diavolo a Udine senza il francese: bel problema per Pioli — In settimana mister Stefano Pioli dovrà pensare come sostituire Giroud a Udine; se non la mette dentro lui, chi ci potrà pensare?Brahim Díaz, ieri sera in ombra, sta tirando la carretta in trequarti da mesi mentre Charles De Ketelaere è ancora un corpo estraneo al Milan nonostante le dichiarazioni, ormai di facciata, sui suoi miglioramenti. Giroud, pertanto, rimane l'unica, grande certezza dell'attacco milanista. A meno che Ibra e Origi non tornino al top nel giro di qualche giorno ... Milan, niente Germania per Thiaw: il motivo >>>

