Milan-Salernitana 1-1: “Diavolo non pervenuto” | Serie A News

Solo un pareggio (1-1) per il Milan di Stefano Pioli contro la Salernitana di Paulo Sousa a 'San Siro'. Un brutto Diavolo nel 'Monday Night'

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Il Diavolo di Stefano Pioli, sulle montagne russe, è passato dalla gioia per aver conquistato i quarti di finale di Champions League a Londra contro il Tottenham alla delusione per aver fallito l'aggancio all'Inter al secondo posto in classifica in campionato.

Milan-Salernitana 1-1: brutta prestazione dei rossoneri — Dietro il Napoli, c'è il vuoto. Pareggi per Lazio e Milan, sconfitte per Inter, Roma e Atalanta. Il pari dei rossoneri, in particolare, è l'ennesimo passo falso che arriva dopo la delusione patita la scorsa settimana in casa della Fiorentina. Per il 'CorSera', un punto in due partite deve indurre Pioli a qualche riflessione sulla tenuta mentale del Milan. La Salernitana, aggressiva e dinamica, porta via un punto da Milano assolutamente senza rubare nulla.

Il Milan visto contro la squadra di Paulo Sousa sembrava quello inconsistente visto al 'Franchi' sabato scorso. Squadra lenta, macchinosa, svuotata. Incapace, per giunta, di sfruttare il gol del vantaggio, siglato da Olivier Giroud con un colpo di testa su calcio d'angolo di Ismaël Bennacer allo scadere della prima frazione di gioco. Alla fine il migliore dei rossoneri è Mike Maignan, così come a Londra.

Sino al gol di Giroud, ha commentato il quotidiano generalista, in Milan-Salernitana sono proprio gli ospiti i più pericolosi. Il centrocampista Grīgorīs Kastanos ha sbagliato con Maignan fuori dai pali. Poi, dopo lo sciagurato errore di Malick Thiaw, l'intervento di Maignan, da libero, su Boulaye Dia lanciato a rete è qualcosa di magnifico.

"Theo ha spinto poco, Leão quasi irritante" — Il Milan ha impostato una manovra troppo lenta. Il 'Corriere della Sera' ha spiegato, poi, come Theo Hernández abbia spinto poco, Rafael Leão sia stato quasi irritante e Brahim Díaz non sia riuscito ad accendersi. Soltanto Giroud ha risposto presente all'appello: prima della rete, per poco non realizzava una prodezza con una rovesciata acrobatica nel cuore dell'area di rigore campana.

Dopo il pareggio di Dia, arrivato al termine di un ottimo contropiede della Salernitana, il Milan (che per l'occasione ha difeso in maniera orribile) ha provato a risollevarsi, anche con forze fresche (Zlatan Ibrahimović, Charles De Ketelaere, Divock Origi) ma nell'inutile assalto finale ha creato confusione più che altro.

Diavolo, insomma, non pervenuto che ha buttato via un'altra occasione per il definitivo rilancio in campionato. Mercato, il Milan pesca in casa PSG? Le ultime news >>>

