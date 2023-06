Dopo il funerale di Silvio Berlusconi, l'ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, ha espresso il suo pensiero a La Gazzetta dello Sport sull'assenza alle esequie di Paolo Maldini, collegandosi al recente esonero della bandiera rossonera: "L’assenza di Maldini? Per me Paolo è giustificato, non credo meritasse quello che gli hanno fatto la scorsa settimana".