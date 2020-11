Milan, Romagnoli si è fermato: ieri k.o. nel riscaldamento | Serie A News

Milan, Romagnoli k.o: i problemi del capitano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quanta sfortuna per Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan. Il numero 13 rossonero, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, aveva appena ritrovato la Nazionale ad un anno di distanza dall’ultima apparizione (18 novembre 2019, contro l’Armenia, con un gol segnato). Ora, però, rischia di perderla nuovamente.

Questo perché ieri, nel riscaldamento che precedeva l’incontro Milan-Verona a San Siro, Romagnoli ha accusato un piccolo problema muscolare al flessore. Il centrale del Diavolo, quindi, ha saltato la sfida contro gli scaligeri, sostituito da Matteo Gabbia. Convocato in azzurro da Roberto Mancini, ora la sua presenza nelle prossime gare della Nazionale è in forte dubbio. Il fastidio muscolare, ha scritto il quotidiano torinese, sembra lieve è verrà valutato direttamente a Coverciano.

La permanenza di Romagnoli nel gruppo azzurro (sicuramente avrebbe giocato mercoledì 11 novembre, a Firenze, nell’amichevole contro l’Estonia) resta però in forte dubbio. MILAN-VERONA 2-2: LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>