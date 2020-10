Milan-Roma: un aspetto vede già il Diavolo in vantaggio | Serie A News

Milan-Roma: domani sfida sul campo. Fuori, i rossoneri messi meglio

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà a San Siro il match Milan-Roma. Se, sul campo, rossoneri e giallorossi si affronteranno soltanto tra qualche ora, c’è già una sfida in cui il Diavolo parte nettamente avanti sui capitolini. Ne ha parlato ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Il Milan, certificato il divorzio da Zvonimir Boban e rigettata l’annunciata rivoluzione di Ralf Rangnick, è infatti ripartito, in questa stagione, da una struttura consolidata. Paolo Maldini, bandiera rossonera, in dirigenza; Stefano Pioli confermato a furor di popolo e sulla scia dei risultati, in panchina; Zlatan Ibrahimović a guidare tutti sul campo. La Roma, al contrario, a due mesi dall’insediamento dei nuovi proprietari (James Pallotta ha venduto il club giallorosso a Dan Friedkin), è ancora un cantiere aperto. Manca, soprattutto, la figura del direttore sportivo, l’erede di Gianluca Petrachi. Che sia una bandiera, una nuova figura, o un elemento proveniente dall’estero (si parla molto di Michael Emenalo, ex Chelsea e Monaco), i giallorossi ora non possono più aspettare. TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU MILAN-ROMA DI DOMANI SERA A SAN SIRO >>>