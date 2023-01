Milan-Roma 2-2: “Diavolo rimontato, il mercato fa flop” | Serie A News

Soltanto un pareggio, 2-2, per il Milan contro la Roma alla sua prima partita interna del 2023. In un finale da incubo incassate due reti

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 2-2 ieri sera a 'San Siro'. Proprio come l'Inter, buttatasi via in malo modo sabato sera a Monza, anche il Milan contro la Roma ha fatto beneficenza.

Con colpe, però, ancora più gravi, perché la squadra di Stefano Pioli si è fatta rimontare due gol da una compagine, quella di José Mourinho (squalificato, ieri sera in panchina c'era Salvatore Foti), che fino a dieci minuti dal termine del match era praticamente in catalessi.

Il Milan, per la 'rosea', ha pagato gli errori di Pioli nelle sostituzioni nel finale della gara contro la Roma. L'allenatore, ad ogni modo, ha le sue giustificazioni. In panchina non gode di cambi all'altezza dei titolari. Tra Ismaël Bennacer e Aster Vranckx, la variazione che ha più inciso per come ha abbassato il baricentro il Diavolo, scorre infatti attualmente un abisso.

Milan-Roma 2-2: vittoria gettata via. De Ketelaere, una delusione — 'La Gazzetta dello Sport', poi, ha evidenziato come a Pioli non arrivi per nulla una mano dal mercato estivo. In particolare, da Charles De Ketelaere, ancora una volta ininfluente e grande delusione dell'ultima campagna acquisti. "Sembrava che fosse un campione, ma oggi è una tristezza di giocatore", il commento - duro - del massimo quotidiano sportivo italiano sul belga.

"Urgono acquisti di livello, non bastano i ragazzi di belle speranze. Servono giocatori compiuti", ha incalzato la 'rosea' parlando del mercato del Milan alla luce del passo falso interno contro la Roma. "Nulla è deciso, ma il 2-2 di ieri a 'San Siro' è grave. Non si sprecano così le gare se si vogliono (ri)vincere gli Scudetti".

E come dar loro torto? Il Milan ha cominciato bene contro la Roma, governando il primo tempo (possesso palla 70%) ed andando in vantaggio al 30' con il colpo di testa di Pierre Kalulu. La Roma è rimasta intorpidita. Si è destata soltanto dopo lo svantaggio, ma senza impensierire mai Ciprian Tătărușanu.

La ripresa di Milan-Roma, poi, è andata avanti sulla stessa falsariga del primo tempo: Diavolo in comando, giallorossi sottomessi. Al 77', al termine di un gran contropiede, è arrivato il raddoppio di Tommaso Pobega che sembrava aver chiuso la partita. Pioli, però, aveva già tolto Bennacer per inserire Vranckx e gli effetti - nefasti - della scelta si sono sentiti nel finale.

Pioli commette errori, la Roma rivede la luce con i calci da fermo — Quando il tecnico rossonero, oltretutto, è passato alla difesa a tre, inserendo Matteo Gabbia. Risultato? Il Diavolo si è abbassato di netto, la Roma si è alzata e ha fatto valere la sua forza sulle palle inattive. Ne sono bastate due, all'87' e al 93', per raggiungere il pareggio.

Angolo di Lorenzo Pellegrini e Roger Ibañez, libero in area di rigore di fare i comodi suoi, ha battuto Tătărușanu di testa. Quindi, fallo di Vranckx su Paulo Dybala. Punizione dalla trequarti destra: pennellata di Pellegrini per la testa di Nemanja Matić, respinta prodigiosa - ma corta - del portiere rumeno del Milan e ribattuta in rete di Tammy Abraham.

Roma micidiale sui calci da fermo, Milan imbambolato rimasto a guardare. E ora a - 7 dal Napoli di Luciano Spalletti, già Campione d'Inverno.