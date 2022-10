Milan, rivelazione Thiaw: ora Pioli può contare anche su di lui

1 di 1

MILAN, SORPRESA THIAW

Malick Thiaw (difensore AC Milan) è entrato benissimo a Verona nel giorno del suo esordio | Milan News (Getty Images)

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Malick Thiaw, difensore del Milan che ha fatto il suo esordio ufficiale in maglia rossonera entrando all'83' di Verona-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-2 per il Diavolo di Stefano Pioli.

Thiaw ha preso dei voti alti in pagella, ergendosi come uno dei protagonisti della gara, nonostante abbia giocato neanche un quarto d'ora, recupero incluso. Come è possibile? Semplice: è stato decisivo, al pari di Sandro Tonali, ai fini della vittoria in trasferta della squadra Campione d'Italia in carica.

Milan, buona la prima per il tedesco Thiaw

Il difensore tedesco, classe 2001, è risultato determinante con due salvataggi prodigiosi. Il primo all'87', quando ha respinto una conclusione di Fabio Depaoli a botta sicura, da pochi metri, con il portiere Ciprian Tătărușanu fuori causa per via di un'uscita dai pali tutt'altro che perfetta.

La seconda, invece, all'89', sempre su Depaoli, sul palo sinistro della porta. Giocate da difensore puro, che hanno evitato guai seri per il Milan, in una fase di gioco dove i rossoneri erano andati in difficoltà nella retroguardia contro l'assalto all'arma bianca dell'Hellas Verona, proteso nel tentativo di evitare l'ennesimo k.o. stagionale.

Per Thiaw, prelevato in estate per 7 milioni di euro (bonus inclusi) dallo Schalke 04, come detto si è trattato del debutto stagionale con il Milan. Ha dovuto aspettare molto, a Milanello, per avere una chance da mister Pioli e l'ha sfruttata come meglio non avrebbe potuto.

Ora il tecnico sa di poter contare anche su di lui per il prosieguo della stagione. In campionato, però, visto che il suo nome non figura nella lista UEFA per disputare le partite della Champions League, almeno fino a novembre. Milan, le ultime news sul rinnovo di Leao: pronto un maxi ingaggio >>>