Milan, ottimo rapporto tra Ibrahimovic e Pioli. E su Abate …

"Difficile pensare che possa suggerire Abate per la Prima Squadra"

Con l'allenatore Stefano Pioli, sempre più nel mirino dei tifosi, invece, il rapporto è ottimo. "Ibra non commissarierà nessuno, non ne ha l'intenzione e la sua presenza a Milanello non sarà affatto quotidiana - ha commentato in tal senso il quotidiano generalista -. Risulta molto difficile pensare che come primo atto possa suggerire il nome di Ignazio Abate, allenatore della Primavera e suo grande amico, per la Prima Squadra".