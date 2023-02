Milan, torna Ibrahimovic: finalmente una data per il rientro in campo

È iniziato il countdown per rivedere Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, di nuovo in campo. Il Diavolo ha bisogno della sua leadership

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, pronto a dare la scossa ai rossoneri proprio nel momento più delicato della loro storia recente. Dopo il lungo stop, il centravanti svedese, classe 1981, è finalmente pronto a rientrare in campo.

Per il quotidiano generalista, infatti, nella mente di Ibrahimovic c'è finalmente una data per il suo rientro in campo. Ovvero, venerdì 10 febbraio, a 'San Siro', per Milan-Torino. Il numero 11 del Diavolo sta facendo di tutto per esserci e, a Milanello, la sensazione è che riuscirà.

Milan, sta per tornare in campo Ibrahimovic — L'obiettivo di Ibrahimovic è mettere nelle gambe minuti fondamentali in vista di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma, sempre a Milano, quattro giorni più tardi, il 14 febbraio. Si intravede, quindi, la luce in fondo al tunnel per Zlatan.

Ibra, come si ricorderà, era stato operato subito dopo la conquista dello Scudetto, a fine maggio, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Aveva giocato - poco - negli ultimi mesi dell'annata praticamente con una gamba sola e con tanto dolore.

Carico e motivato di dimostrare il suo valore a 41 anni — La sua leadership fuori dal campo, ha aggiunto il 'CorSera', in questi mesi non è mai mancata. Giocare, però, è un conto; non giocare un altro. Chi gli sta vicino racconta di un Ibrahimovic carichissimo, voglioso di dimostrare al mondo di poter essere ancora decisivo nonostante i 41 anni compiuti.

A breve, a giorni, tornerà ad allenarsi in gruppo. La speranza di tutti, tecnico Stefano Pioli in testa, è che il suo rientro rivitalizzi il Milan, così come fece il suo ritorno in rossonero nel gennaio 2020. Non è più l'Ibrahimovic di dieci anni fa, o di tre anni fa. Il suo minutaggio sarà contenuto. Ma Ibra resta comunque Ibra.