Milan, rischia il posto anche Moncada: i motivi

NEWS MILAN – L’ennesima rivoluzione societaria in casa Milan, iniziata con il licenziamento dell’ormai ex Chief Football Officer Zvonimir Boban, potrebbe coinvolgere anche Geoffrey Moncada.

Moncada, giovanissimo responsabile dell’area scouting del club di Via Aldo Rossi, infatti, è un uomo molto vicino a Paolo Maldini e potrebbe pagare, secondo quanto riferito da ‘Repubblica‘ oggi in edicola, la nuova politica dirigenziale dell’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Il nuovo corso del Diavolo con Gazidis, intanto, sembra non essere iniziato propriamente nel migliore dei modi con Milan-Genoa di ieri pomeriggio. E c’è un dato, inquietante, che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi … per i dettagli, continua a leggere >>>

