Milan, rinnova Leao e si ritira Ibra? Giroud verso il rientro a Roma

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 26 aprile 2023. Molte notizie di campo, visto che sabato la squadra di Stefano Pioli giocherà una partita di campionato fondamentale. Ma anche risalto alle notizie sul calciomercato - che non dorme mai, neanche nel momento clou della stagione - e sul totem del Diavolo di questi ultimi anni. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.