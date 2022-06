Milan, ma il rinnovo di Maldini? Tutti i retroscena di mister Pioli

Tanto spazio dedicato al Milan sui quotidiani sportivi oggi in edicola. Siamo in periodo di calciomercato e, pertanto, non poteva essere altrimenti. Ma il futuro di Paolo Maldini e i retroscena di mister Stefano Pioli, di fatto, catalizzano l'interesse dell'opinione pubblica intorno l'universo rossonero. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora uscite sul Diavolo sul nostro sito web, 'PianetaMilan.it'.