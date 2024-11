Milan, rimonta possibile? Dal lockdown allo Scudetto: le imprese rossonere

Il Milan, al momento, si trova lontano 10 punti dal Napoli in vetta e con 6 squadre davanti al Diavolo. Per questo, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è difficile pensare a una possibile rimonta. Però, se negli ultimi cinque anni il Diavolo è riuscito per tre volte a conquistare obiettivi che a un certo punto parevano complicati, significa che ci si può provare ancora. La rosea ricorda le ultime stagioni in rimonta per il Milan.