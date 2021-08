Milan, riecco Kessié e Bennacer: sabato prove generali per Genova

Franck Kessié e Ismaël Bennacer, centrocampisti del Milan, sono tornati a disposizione di Stefano Pioli per l'inizio ufficiale della stagione

Franck Kessié e Ismaël Bennacer , centrocampisti del Milan , sono tornati a disposizione di Stefano Pioli . E 'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al ritorno dei due mediani titolari del 4-2-3-1 rossonero. Il 'Presidente' ivoriano, ieri pomeriggio, ha svolto la sua prima seduta di allenamento in gruppo dopo essere tornato dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre il franco-algerino si è riaggregato ai rossoneri dopo aver superato il Covid .

Ritorni fondamentali per il Milan quelli di Kessié e Bennacer. Anche perché molto presto si comincerà a fare sul serio. Sabato sera, allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste , il Milan farà, nell'ultima amichevole estiva contro il Panathinaikos , le prove generali in vista dell'esordio nella Serie A 2021-2022 , previsto per lunedì 23 agosto , alle ore 20:45 , a Genova contro la Sampdoria dell'ex rossonero Roberto D'Aversa .

Servirà il miglior Milan per espugnare 'Marassi'. Un Milan con cuore, idee e polmoni. Kessié e Bennacer, in tal senso, sono davvero imprescindibili per la manovra della squadra di Pioli, che punta su di loro sin da subito per alzare l'asticella e cercare, sin da subito, di vincere per iniziare bene la nuova stagione sportiva. Nonostante, sul mercato, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara stiano cercando di reperire dei rincalzi all'altezza, Kessié e Bennacer per Pioli sono insostituibili.