Milan, Thiaw torna dall’infortunio: col Monza tra i titolari. E Tomori…

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina fa il punto anche sulla partita di ieri sera tra il Milan e Rennes . Le notizie positive per i rossoneri non si fermano al risultato visto e alla vittoria. Settantanove giorni dopo, infatti, San Siro ridà il benvenuto a Malick Thiaw : l’ultima presenza era stata qui il 28 novembre 2023 in un’altra partita europea, Milan-Dortmund di Champions League . Tutto per la lesione del bicipite femorale.

Milan, Thiaw titolare col Monza?

Thiaw, si legge, dentro poco dopo il quarto d'ora della ripresa al posto di Kjaer. Minutaggio previsto e necessario verso il prossimo turno di campionato: a Monza Malick dovrebbe essere schierato tra i titolari. Il recupero dall'infortunio è avvenuto nei tempi, se non in anticipo, ed è stata la ragione per cui il club ha scelto di rinunciare a un acquisto in difesa nell'ultimo mercato di gennaio. Non solo Thiaw, Pioli attende con fermento anche il ritorno di Tomori.