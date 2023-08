Milan, Reijnders padrone del gioco: prestazione totale alla Neeskens

Il Milan ha esordito ufficialmente in stagione contro il Bologna. In campo hanno brillato alcuni giocatori rossoneri. Uno su tutti Reijnders. Il centrocampista olandese è stato l'artefice dell'assist a Giroud e di una grande prestazione in toto. L'edizione odierna di Tuttosport dedica un pezzo proprio alle giocate dell'ex mediano dell'Az.