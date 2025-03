Milan, Reijnders: tre compiti contro il Napoli! Ecco quali

Tijjani Reijnders, come racconta 'La Gazzetta dello Sport', è diventato un centrocampista totale con il Milan: 13 gol in 42 partite stagionali, 9 in 28 gare di campionato. Ma la crescita dell'olandese è a tutto tondo e non solo per quanto riguarda le reti messe a segno. Il Milan proverà la clamorosa rimonta al quarto posto e Tijjani sarà fondamentale a partire dalla sfida di Napoli prevista per domani. All'andata a San Siro, Reijnders non c'era: unica partita saltata per la squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro l’Udinese e non scontato a Bologna.