Milan, Reijnders già vola: “Giocare qui è un grande onore”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, convocato dalla Nazionale del suo Paese per gli impegni di qualificazione agli Europei 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Tijjani Reijnders , classe 1998 , centrocampista giunto al Milan in estate proveniente dall' AZ Alkmaar . Il numero 14 è già un insostituibile nel nuovo corso rossonero: titolare contro Bologna , Torino e Roma e mai sostituito.

Milan, Reijnders è già un insostituibile per Pioli

Un motivo, per la 'rosea', c'è. Reijnders nel Milan aggiunge geometrie e sostanza. Ma, soprattutto, è un infaticabile. Stando, infatti, ai report della Lega Serie A, in tutte e tre le partite fin qui disputate dai rossoneri è il giocatore che ha corso di più, superando in tutte e tre le occasioni i 12 chilometri percorsi.