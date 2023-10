Reijnders si è preso il Milan: da Pioli a Leao, tutti stravedono per lui

Reijnders, ha commentato la 'rosea', piace a tutti. Al tecnico Stefano Pioli perché ha tecnica, fa viaggiare la palla e si presenta spesso in zona-gol. Ha già servito 2 assist, il primo a Bologna per Olivier Giroud, l'altro a Cagliari per Fikayo Tomori. Gli manca ancora il gol, ma arriverà: sa segnare, ad Alkmaar ha realizzato 13 reti nelle ultime due stagioni.

L'olandese sarà in campo a Dortmund in Champions League — Ma l'olandese piace anche ai tifosi perché, in estate, per indossare la maglia del Milan ha rifiutato quella del Barcellona. Non era facile sostituire Sandro Tonali e invece, in poche settimane, si è guadagnato stima ed affetto. Anche dai compagni di squadra. Leão, in una storia su 'Instagram', gli ha chiesto se avesse bisogno del suo assist per segnare!

Attualmente gioca da mezzala, ma potrebbe anche svolgere il ruolo di regista. Magari accadrà a Dortmund in Champions League dopodomani sera. La certezza, intanto, è che Reijnders ci sarà ancora nelle fila del Milan: 8 presenze su 8. In Serie A, finora, ha giocato 5 volte su 7 per 90' e in 2 occasioni è stato sostituito. Nuovo difensore, la mossa inaspettata di Furlani >>>

