Milan, RedBird: conti in ordine e nuovo stadio senza Inter. Ecco il progetto

Dopo un primo assaggio di Milan Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, è pronto a partire. Conti in ordine e nuovo stadio senza Inter i primi punti

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sulla nuova proprietà del Milan. Gerry Cardinale è partito da Milano nella giornata di ieri per fare rientro a New York, ma la tratta Stati Uniti-Italia sarà molto trafficata nei prossimi mesi. C'è la volontà di stare vicino al suo investimento, con il progetto che è già iniziato. C'è la sensazione che si assisterà a qualcosa di mai visto nel nostro Paese. Le parole di Cardinale alla sua presentazione sono state chiare: c'è voglia di vincere. Le vittorie, e lui lo sa bene, portano ad un aumento dei ricavi e allo sviluppo del brand.

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi importanti sul tema Nuovo Stadio. Il nuovo patron ha già incontrato il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, con il quale ha visionato la famosa area Falck che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione dell'impianto. L'idea di procedere senza l'Inter è sempre più forte: non a caso entrerà in scena Alec Scheiner, braccio destro di Cardinale e fautore dello stadio dei Dallas Cowboys.

Uno dei fattori che ha portato RedBird ad acquistare il Milan è la gestione virtuosa di Elliott, che ha portato il club a diventare nuovamente un'azienda sana e con i conti ormai praticamente in ordine. Il bilancio che verrà chiuso il prossimo 30 giugno vedrà un passivo che si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro (l'anno scorso fu di 98). E le premesse per il futuro non possono che essere rosee dal momento che, nel corso di tutta l'estate, ci sarà ancora l'entusiasmo per la vittoria dello scudetto. Un entusiasmo che si tradurrà in vendite, ma che entrerà a far parte del bilancio del prossimo anno.

L'obiettivo è quello di arrivare al pareggio di bilancio tra due anni e, per farlo, ci sarà bisogno di una presenza costante in Champions League e di ampliare ancora di più il range degli sponsor. Quest'ultimo punto è proprio il terreno di caccia di RedBird che, dal 2014 ad oggi, ha prodotto 20 miliardi di plusvalore. Numeri importanti che fanno capire che il Milan intraprenderà la strada di una 'media company', vista come lo sviluppo nel mondo del calcio.