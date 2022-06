Milan a RedBird, InvestCorp deluso: “La nostra offerta era migliore”

Milan ceduto da Elliott a RedBird. Ma InvestCorp, che aveva trattato in esclusiva, lascia filtrare il suo dispiacere per l'affare saltato

Ieri il fondo Elliott ha ceduto ufficialmente la maggioranza del Milan a RedBird. Ma InvestCorp, fondo del Bahrein che, ad aprile, aveva trattato in esclusiva per due settimane con la famiglia Singer per l'acquisto del club rossonero, ha lasciato filtrare tutta la sua delusione e il proprio dispiacere per l'esito dei negoziati a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.