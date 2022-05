Milan, RedBird ha azionisti di lusso: ecco di chi si tratta

Redbird, che tratta con Elliott per acquistare il Milan, ha tra gli azionisti il vecchio AD della Premier League e un protagonista di un film

Sono giorni importanti per la cessione del Milan da Elliott, che è in trattativa con Investcorp e con RedBird Capital Partners, e arrivano ulteriori dettagli. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, sembra che RedBird abbia nei propri azionisti anche due personaggi di grande rilevanza. Il primo è Billy Beane, ovvero un dirigente della MLB che ha permesso alla squadra degli Oakland Athletics di giocare allo stesso livello delle corazzate del campionato grazia a un uso massiccio e particolare delle statistiche. La sua storia è raccontata in un film, ovvero Moneyball, che ha come protagonista Brad Pitt: mica male. Il secondo è Richard Scudamore, che è stato amministratore delegato della Premier League e fu tra i principali artefici dell'aumento dei ricavi per il campionato inglese.