Milan, recuperato Messias. Le ultime anche su Romagnoli e Castillejo

Junior Messias opzione in più sulla trequarti per Fiorentina-Milan di sabato sera. Domani in gruppo anche il capitano e l'andaluso?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come, in questi giorni, abbia recuperato Junior Messias. Il fantasista brasiliano, classe 1991, ha lavorato a Milanello per ritrovare forza fisica e mettere minuti nelle gambe. Per Fiorentina-Milan di sabato sera a Firenze l'ex giocatore del Crotone, fin qui visto soltanto per una manciata di minuti a Bergamo, può rappresentare una soluzione in più per la trequarti di mister Stefano Pioli.

Buone notizie, poi, potrebbero arrivare in queste ore anche da Alessio Romagnoli e Samu Castillejo. Il primo ha saltato il derby per un affaticamento muscolare, il secondo, invece, si era fatto male dopo 45' al 'Dall'Ara' di Bologna. Entrambi potrebbero iniziare a lavorare in gruppo, dopo qualche allenamento differenziato, nella giornata di domani. Qualora lavorassero insieme ai compagni sarebbero entrambi disponibili per la trasferta del 'Franchi'.