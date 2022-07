Milan, Rebic è partito forte: vuole tornare protagonista in rossonero

Ante Rebic ha dimostrato di essere già in palla nelle prime uscite del Milan in questa stagione 2022-2023. Sarà l'anno del suo rilancio?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic, attaccante del Milan, reduce da una stagione culminata, sì, con il 19° Scudetto della squadra rossonera, ma che dal punto di vista personale non è stata un granché per il croato. Invece, sin dal primo giorno di allenamento a Milanello per la stagione 2022-2023, Rebic è apparso concentrato, tirato a lucido e ... con uno sguardo diverso.

L'attaccante ex Eintracht Francoforte, classe 1993, è apparso subito pimpante, desideroso di dimenticare la scorsa stagione, dove è riuscito a brillare soltanto all'inizio, con gol importanti segnati contro Juventus in Serie A e Liverpool in Champions League, entrambi in trasferta, nel periodo in cui Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic erano fermi ai box. Quindi, una lunga serie di infortuni e le scelte tecniche di mister Stefano Pioli, che ha fatto giocare sempre Rafael Leao, lo hanno penalizzato.

Milan, Rebic vuole stupire tutti in questa stagione

Unico 'lampo' del girone di ritorno, la rete a Salerno, valsa il 2-2 contro i granata di Davide Nicola, un punto importante, alla fine dei giochi, per la lotta Scudetto contro l'Inter. Oltre, naturalmente, al suo bell'ingresso durante Lazio-Milan 1-2, quando è stato decisivo nell'operazione rimonta del Diavolo in casa dei biancocelesti.

Contro l'ASD Lemine Almenno Rebic aveva dato sensazioni positive, ripetendosi, poi, contro il Colonia in Germania sabato scorso. Il croato, senza dubbio, ha approcciato alla nuova stagione con uno spirito diverso. 'Tuttosport' ha rivelato come sia stato il primo giocatore a varcare i cancelli di Milanello, il giorno prima del raduno. Ed anche gli allenamenti quotidiani lo segnalano come uno dei più performanti.

Durante le vacanze, evidentemente, ha lavorato molto sul suo fisico e sulla sua mente. Al Milan contano molto su Rebic, sia come alternativa di Leao, a sinistra sulla trequarti, nel 4-2-3-1 rossonero, sia come prima punta. A gara in corso o dall'inizio, non fa differenza. Tornerà utilissimo il numero 12 milanista specialmente in una stagione così diversa dalle altre, con il calendario congestionato, dove le rotazioni saranno fondamentali.

La prova di Rebic in Colonia-Milan 1-2, con l'assist di tacco per il gol del vantaggio iniziale siglato da Giroud, ha fatto schizzare alle stelle l'entusiasmo dei tifosi del Diavolo sui social. I quali hanno apprezzato la prestazione di Rebic, ma anche l'atteggiamento. Adesso sta a lui riprendersi il Milan: è in grado di farlo e con la fiducia di tutti ci riuscirà senza problemi. Milan, il sostituto di Kessié dalla Serie A? Le ultime news di mercato >>>