Milan, Rebic out a Torino per scelta tecnica: scoperto il motivo

Atteggiamento sbagliato, allenamenti poco intensi

Nessun guaio fisico o altri impedimenti: il croato, classe 1993, è rimasto a Milano per volere di Pioli. E la 'rosea' di oggi ha rivelato il motivo. In campo, infatti, Rebic non ha convinto Pioli. Gli atteggiamenti non sono stati quelli giusti, l’intensità negli allenamenti dell’ultima settimana a Milanello, nemmeno.