Milan, Rebic scalpita per il rientro: può essere disponibile con l’Inter

Ante Rebic, dopo alcune settimane ai box, è pronto per tornare in campo, anche se avverrà più probabilmente contro l'Inter

Milan, Ante Rebic potrebbe rientrare in Supercoppa

Secondo quanto riferito da Tuttosport, in edicola questa mattina, il croato starebbe scalpitando per il ritorno in campo. Probabilmente questo non avverrà già contro il Lecce, ma in Supercoppa Italiana contro l'Inter. Nonostante ciò Rebic è partito con la squadra, perché il Milan partirà per Riad dal Salento senza rientrare a Milano. Sempre più vicino, dunque, il rientro dell'attaccante del Diavolo, che potrà essere un'importante arma a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Segui la diretta testuale del match tra Lecce e Milan >>>