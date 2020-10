Milan, Rebic in gruppo: nel mirino la trasferta di Udine | Serie A News

Milan, riecco Rebic: in campo alla ‘Dacia Arena’?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come ieri Ante Rebic sia tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante croato, classe 1993, è assente da quando, il 27 settembre scorso, si è lussato il gomito in occasione di Crotone-Milan 0-2. Ad un mese, dunque, dall'infortunio, le terapie conservative portate avanti dallo staff medico del Milan hanno restituito Rebic al tecnico Stefano Pioli. Ma quando potremo rivedere in campo l'ex Eintracht Francoforte? Con ogni probabilità, ha commentato la 'rosea', Rebic non verrà rischiato in Milan-Sparta Praga di domani pomeriggio, 2^ giornata del Gruppo H di Europa League. Più verosimile, invece, che Rebic sia convocato e pronto a giocare, partendo dalla panchina, in Udinese-Milan di domenica 1° novembre, ore 12:30. L'Udinese, tra l'altro, è una squadra che porta bene a Rebic. Il croato ha segnato i suoi primi gol del 2020, dei 12 fatti in 32 gare con la maglia rossonera, il 19 gennaio scorso proprio ai friulani …