Milan, Ravelli: 'Allenatore? Spicca Allegri. Ecco perché. E Tare...'

"La società ripara uno dei suoi errori di costituzione quando nel post Maldini ha deciso che poteva fare a meno della figura di un manager che sapesse di campo, dividendo le competenze tra ad, area scout e Ibrahimovic". Così Arianna Ravelli, giornalista, ha parlato del direttore sportivo del Milan. Poi il parere sul possibile nuovo allenatore. Ecco il suo pensiero per 'La Gazzetta dello Sport': "Quella lacuna sta per essere finalmente riempita e al momento in pole c’è Igli Tare".