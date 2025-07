Milan, Ramazzotti: “Loftus Cheek piace molto ad Allegri, con lui..”

"La scorsa stagione Loftus-Cheek ha saltato 27 partite per infortuni vari (è stato anche operato di appendicite) e altre volte è stato messo in panchina da Fonseca e Conceicao perché giudicato non al top o per scelta tecnica. Con Allegri la storia è destinata ad andare in maniera diversa, almeno alla luce delle indicazioni di questo precampionato. Loftus ha il merito di essersi presentato in eccellenti condizioni fisiche, segno che durante le vacanze ha lavorato parecchio. Max gli ha fatto sentire quanto crede in lui".